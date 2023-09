Francobollo commemorativo Regina Elisabetta II del Regno Unito

(Di martedì 12 settembre 2023) Poste Italiane comunica che oggi 12 settembre 2023 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy undellaII del, relativo al valore della tariffa B zona 1 pari a 1,30 euro. Tiratura: cinquecentomilaquaranta esemplari. Foglio da quarantacinque esemplari. Ilè stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto ideato da Emanuele Cigliuti e ottimizzato dal Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.. La vignetta raffigura il profilo dellaII in cinque epoche diverse. In basso, al centro, è ...

