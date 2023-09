Fotografo Di Meo | ' approccio documentaristico per Testamento Solidale'

(Di martedì 12 settembre 2023) E' stato importante per capire anche quanto sia importante muovere tutti insieme un passo alla volta ed è stato molto illuminante raccogliere testimonianze che si occupano del quotidiano, del ...

Queste le parole di Danilo Garcia Diautore del reportage in esposizione all'evento 'Fare la differenza, il ruolo del lascito testamentario nel decennio dei grandi cambiamenti', ...Queste le parole di Danilo Garcia Diautore del reportage in esposizione all'evento 'Fare la differenza, il ruolo del lascito testamentario nel decennio dei grandi cambiamenti', ...Queste le parole di Danilo Garcia Diautore del reportage in esposizione all'evento 'Fare la differenza, il ruolo del lascito testamentario nel decennio dei grandi cambiamenti', ...

Fotografo Di Meo, 'approccio documentaristico per Testamento ... Adnkronos

Mazzano: inaugurata la nuova biblioteca Prima Brescia

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Per realizzare questo reportage mi sono basato sul mio approccio da documentarista e fotogiornalista. C’è stato un confronto con l’organizzazione per cercare di trovare 10 ...Buon compleanno Athos d’Armiento, Eusebio di Francesco, Raffaele Costa, Mario Adorf, Daniele Capezzone, Angelica Ippolito, Piero Badaloni, Christian, ...