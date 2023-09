...approfondirà il mondo dell'abbinamento\ wine, gli stili di pairing, la costruzione di una carta dei vini e l'uso del vino e delle componenti alcoliche in cucina Con la presenza della...Alle 12 si pranza con street. Nel pomeriggio, alle 15, spettacolo di scherma storica con '... Al termine della gara ci sarà il Pasta party alla VillaDa Passano a cura della Pro Loco. A ...... con un piccolo puntodi qualità (a cura di "Le Direzioni del Gusto") per chi vuole ...2011 " Speranza · Montepulciano "San Clemente" 2019 " Zaccagnini · Montepulciano "Santinumi" 2016 "...... spesso in mezzo al fango, con le tende, i chioschi di street, i bagni chimici, i fiumi di ... che è a due passi da Houghton Hall, la residenza faraonica dei, sul terreno della quale si ...

Food: Marchesi Frescobaldi partner dell’Accademia Niko Romito La Gazzetta del Mezzogiorno

"STREEAT - Food Truck Festival", a Ferrara il buon cibo che viaggia ... CronacaComune

The Marchesi Frescobaldi family wine firm has officially established a partnership with the Italian Accademia Niko Romito, thus enriching the parterre of courses, trainings, and experiences to be ...