Fondi Simone De Filippis in concerto all’auditorium “Sergio Petri” con il nuovo album “Oltre”

TRA GLI OSPITI,GRAVES, DIFENSORE DEL PALERMO E L'ATTORE PALERMITANO, MATTEO CONTINO, ... artigiani del gusto, alta pasticceria, eccellenze gastronomiche ed artisti per raccogliereper la ...... " Due province unite sotto lo stesso nome: Lago Bianco - ha scrittoRota - . Eravamo in ... Nel frattempo ha raggiunto il traguardo dei quattromila euro la raccoltalanciata online per ..."Lavoriamo " spiega Luigi Poggesi , responsabile della raccoltae della comunicazione - in ... "E' cambiato chi ha bisogno", spiega Andrea. "Non si rivolgono a noi " continua il ...

Domenica la presentazione di “Oltre”: il nuovo album del cantautore ... Comune di Fondi

Il presidente Gamberini: “Da mesi senza risposte sulla ricostruzione. Occorre tenere alta l’attenzione su cittadini e imprese” ...L’Università degli Studi di Urbino apre un master tutto nuovo, quasi unico nel panorama nazionale, per formare i futuri redattori di progetti europei sul clima. Attivato in collaborazione con Svem (la ...