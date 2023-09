Fisco | Meloni | ' meno tasse e più servizi | patto con cittadini per battere l' evasione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set (Adnkronos) - "Se lo Stato fa cose giuste, è legittimo aspettarsi che non vengano vanificate. Faccio un esempio: se, come ho fatto, ho abbassato l'Iva al cinque per cento sui prodotti per la prima infanzia per venire incontro alle famiglie, be' poi mi aspetto, anzi pretendo, che nei negozi il prezzo dei pannolini o del latte in polvere diminuisca di conseguenza. Perché se ciò non avvenisse vorrebbe dire che lungo quella filiera qualcuno sta ingannando il governo e i consumatori". Lo dice Giorgiain un estratto del libro 'La versione di Giorgia' pubblicato sul 'Messaggero'. "In Italia c'è una grandefiscale, vero. Noi pensiamo che il modo migliore per combatterla sia abbassare lee innalzare il livello dei, perché vengano percepite come una giusta contribuzione al funzionamento ...