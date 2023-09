Firenze | Venezia | la ressa dei turisti e il ricordo delle strade deserte in pandemia

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 12 settembre 2023) Tanto tempo fa – l’altroieri – le lamentazioni per l’affollamento disi concentravano ancora sopra le gite scolastiche. Chiunque finirà col vederenella vita, perché non deviare le scolaresche, il loro chiasso e gli scarsi consumi in città meno proverbiali? A Grosseto, per esempio. Poi il numero di visitatori si andò gonfiando, avvicinando minacciosamenteal destino segnato di, e allora si riconobbe che nell’effetto democratizzante del mondo globale non si potesse negare ai nuovi arrivati quello che era stato finora un privilegio dei vecchi arrivati. Restava un qualche diritto al sonno degli abitanti più o meno di ceppo, quelli chestava smaltendo alla svelta, ma gli abitanti, “i fiorentini”, che erano già una categoria impropria e, nell’accezione popolare, ...