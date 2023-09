Firenze | salvò uomo da infarto 16enne premiato dal Consiglio Regionale

Il giovane è stato invitato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto tecnico "Saffi Alberti" di Forlì. L'evento celebrato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella... SIMC e l'attuale presidente, Andrea Talmelli, ha perciò voluto celebrare il centenario con un convegno tenutosi anei giorni 9 e 10 settembre scorsi, dal titolo La musica contemporanea tra ...La rassegna gratuita di eventi estivi del Quartiere 4 'Estate al Q4' prosegue a settembre con il suo programma. "Siamo nel cuore di settembre e nel clou degli eventi estivi del Quartiere 4 " dice il ...Non dice né il chi né il come né il perché delle stragi di, Roma e Milano, dopo quelle di Palermo. E meno che mai cosa indusse il vertice di Cosa Nostra a accelerare la strage di via D'Amelio ...

Quando Marconi salvò 700 passeggeri del Titanic la Repubblica