Firenze non è una città per giovani. "Senza una casa di proprietà impossibile sopravvivere"

(Di martedì 12 settembre 2023) L'indagine Cisl: per vivere in un mini appartamento aci vogliono tra i 18.500 e i 22.300 euro l'anno. Ihanno redditi medi lordi che vanno dai 10mila ai 19mila euro

...occupanti dell'ex Hotel Astor disono stati iscritti nel registro degli indagati da parte della Procura di, in merito alla scomparsa della piccola Kata, la bimba di 5 anni di cui...L'indagine Cisl: per vivere in un mini appartamento aci vogliono tra i 18.500 e i 22.300 euro l'anno. I giovani hanno redditi medi lordi che vanno dai 10mila ai 19mila euroDopo il corso biennale svolto presso la scuola sottufficiali di Velletri e, il 7 giugno ... La concessione, infatti,solo è subordinata al trascorrere del tempo " dieci lustri di servizio - ...

Firenze, nuove accuse dagli Ncc: «Anche domenica turisti in fila ad aspettare taxi che non ci sono» Corriere Fiorentino

Firenze, 12 set. (askanews ... In questo momento io mi preoccupo di seguire passo passo perché l’iter amministrativo arrivi dove non ci siano eccezioni che lo fermino”. Lo ha detto il presidente della ..."Non vedo un centrodestra particolarmente autorevole nella capacità di esprimere figure che governino la città -ha aggiunto Giani- prima ha proposto Batistuta ...