Firenze | Nardella | Con programma efficientamento città sempre più verde

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. (Adnkronos) - “Noi abbiamo siglato un contratto che durerà 9 anni con investimenti importanti su tutta lache saranno incentrati su due principi: l'attenzione all'ambiente e l'attenzione al risparmio energetico. Si risparmia il 30% di energia termica e il 20% di energia elettrica". Così il sindaco di, Dario, in occasione della presentazione a Palazzo Vecchio, a, deldienergetico di oltre 400 immobili previsto dalla partnership tra il Comune ed Engie. "Questo progetto di ammodernamento di tutto il sistema dienergetico ci permetterà anche di ridurre le emissioni di CO2 facendo diunapiù: ...

"Abbiamo firmato con Engie un contratto storico - dichiara il sindaco Dario Nardella - che nasce dalla convenzione nazionale Consip. Questo è un ulteriore e fondamentale tassello per la transizione ecologica della città. Presentato oggi a Palazzo Vecchio dal Sindaco di Firenze Dario Nardella e dell'Amministratore Delegato di ENGIE Italia Monica Iacono, il progetto coinvolgerà oltre 400 edifici pubblici, tra cui musei, biblioteche, monumenti, impianti sportivi."

Il Comune di Firenze ha scelto Engie, tra i principali player in Italia per la riqualificazione energetica. Il programma è stato presentato oggi a Palazzo Vecchio, alla presenza del Sindaco Dario Nardella e dell'Amministratore Delegato di ENGIE Italia Monica Iacono.