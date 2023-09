Firenze | Iacono Engie | Efficientare immobili dà contributo importante a transizione

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. (Adnkronos) - “Credo chepossa diventare veramente un bell'esempio perché è un intervento, è un intervento per il quale abbiamo utilizzato degli schemi contrattuali che sono a disposizione delle pubbliche amministrazioni. Gli edifici sia del mondo residenziale che terziario impattano a livello italiano per circa il 45% dei consumi energetici. Ciò significa che intervenire su questi consumi,questipuò dare unsull'interaenergetica del paese”. Così Monica, amministratore delegato diItalia, in occasione della presentazione a Palazzo Vecchio, a, del programma di efficientamento energetico di oltre 400 ...

...raggiungere la Net Zero Carbon nel 2045 e crediamo che il percorso di decarbonizzazione debba passare anche attraverso interventi come quelli previsti con il Comune di- afferma Monica,......raggiungere la Net Zero Carbon nel 2045 e crediamo che il percorso di decarbonizzazione debba passare anche attraverso interventi come quelli previsti con il Comune di- afferma Monica,......la net zero carbon nel 2045 e crediamo che il percorso di decarbonizzazione debba passare anche attraverso interventi come quelli previsti con il Comune di', ha aggiunto Monica, ceo di ...Presentato oggi a Palazzo Vecchio dal Sindaco diDario Nardella e dell'Amministratore Delegato di ENGIE Italia Monica, il progetto coinvolgerà oltre 400 edifici pubblici, tra cui musei, biblioteche, monumenti, impianti sportivi e ...

Firenze, Iacono (Engie): "Efficientare immobili dà contributo ... Adnkronos

Il Comune di Firenze avvia con Engie il più importante programma ... Comune di Firenze

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Credo che Firenze possa diventare veramente un bell’esempio perché è un intervento importante, è un intervento per il quale abbiamo utilizzato degli schemi contrattuali ch ...Il Comune di Firenze avvia con Engie quello che viene definito dal sindaco ... degli impianti sportivi e sui nostri musei". Per Monica Iacono, ceo di Engie Italia, "efficientamento energetico e ...“Engie è impegnata a raggiungere la Net Zero Carbon nel 2045 e crediamo che il percorso di decarbonizzazione debba passare anche attraverso interventi come quelli previsti con il Comune di Firenze - ...