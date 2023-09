Firenze | cinque indagati per il sequestro di Kata | fra loro due zii della bimba

Ci sonoindagati per il rapimento di Kata , la bambina peruviana di 5 anni sparita ail 10 giugno scorso mentre giocava all'interno dell'ex Hotel Astor. Uno è lo zio materno Argenis Abel ...18 Proseguono le indagini sulla scomparsa di Kata, la bambina peruviana sparita nel nulla il 10 giugno a. - continua sotto - La procura ha notificato un avviso di garanzia aex occupanti dell'ex hotel Astor. Si tratta di un atto necessario per eseguire accertamenti tecnici irripetibili '......potrebbe essere stato nascosto anche all'interno dell'ex hotel Astor in via Maragliano a... L'ultimo colpo di scena nella vicenda iniziata più di tre mesi fa è l'indagine a carico di......Per cercare la piccola Kata si scaverà nell'ex hotel Astor La procura diha in programma di tornare nell'edificio di via Maragliano, dove il 10 giugno scorso è scomparsa la bimba di...

La procura fiorentina ha notificato un avviso di garanzia a cinque ex occupanti dell'ex hotel Astor a Firenze per la scomparsa della bambina peruviana sparita nel nulla lo scorso 10 giugno. Tra gli ...Firenze, 12 settembre 2023 – Ci sono i due zii di Kata ... Perché Kata è sparita nel nulla e ogni traccia, anche minima, può dare risultati. Dei cinque indagati, tre sono occupanti dell’ex Astor. Due ...La procura di Firenze ha notificato un avviso di garanzia a cinque persone sospettate di essere coinvolte nella scomparsa di Cataleya Mia Alvarez, la bambina di 5 anni nota sui giornali come “Kata”, ...