Fiorentina | Beltran o Nzola | Italiano ha scelto il centravanti titolare

Mezza Serie A attende il ritorno di giocatori sudamericani impegnati con le rispettive nazionali. Altri giocatori invece torneranno a disposizione dellagià da ...Laè ancora un po' da scoprire, sono arrivati dei giocatori che ancora non hanno ...è giovane ed è stato pagato tanto, ma decide il campo.'E ditemi voi, chi c'è Poi è arrivato l'oriundo, Retegui o quell'altro dellache si aspetta di poter inglobare. La verità è che la Nazionale italiana ha funzionato quando era ...

Baiano: “Beltran e Nzola insieme Difficile se c’è Nico. Su Lopez e Arthur…” Viola News

Con l'avvicinarsi di Fiorentina-Atalanta, diventa fondamentale capire una cosa: quando torneranno i calciatori viola impegnati in nazionale Le incognite maggiori riguardano i tre ...Ciccio Baiano, intervistato da Il Tirreno, è tornato anche sul paragone fatto da Italiano con Beltran: "Ho interpretato le parole di Vincenzo come il modo per far capire che tipo di calciatore è ...