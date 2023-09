Finalmente un’Italia degna della propria storia | batte l’Ucraina giocando bene Il pass per Euro 2024 ora è alla portata di Spalletti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) Aveva parlato di scelte feroci, Luciano. Feroce è stata di nuovo,, l’Italia. All’inizio, quando ha attaccato una partita che non si poteva perdere.fine, quando l’ha difesa con i denti, più dalle proprie paure che da un avversario che almeno stasera si è rivelato molto meno temibile del previsto. C’è anche qualche nota stonata, una difesa da registrare, un attacco ancora poco concreto. Ma non conta. Contava solo vincere e la nazionale ha vinto: 2-1 a San Siro contro, graziedoppietta di Frattesi. Tre punti vitali per la qualificazione aglipei(adesso di nuovo nelle nostre mani) e per tutto il movimento. A proposito di scelte. Nella serata già decisiva per il suo futuro, il ct si presenta con Raspadori centravanti al ...