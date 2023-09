Filippine | premio Nobel assolta da accusa evasione fiscale

(Di martedì 12 settembre 2023) Manila, 12 set. (Adnkronos) - Lafilippina per la pace Maria Ressa è statadall'di, secondo il suo sito di notizie Rappler. La Ressa e Rappler sono ora prosciolti da tutte e cinque le accuse di naturapresentate durante l'amministrazione dell'ex presidente Rodrigo Duterte, scrive la Cnn. "Questa è davvero una vittoria non solo per Maria... ma una vittoria per le", ha detto l'avvocato della Ressa, Francis Lim, ai sostenitori dellafuori dal tribunale regionale della città di Pasig. “Questa assoluzione, insieme a quella precedente, invierà un messaggio molto forte alla comunità imprenditoriale internazionale”. La Ressa è amministratore delegato e ...

"Questa è davvero una vittoria non solo per Maria... ma una vittoria per le Filippine", ha detto l'avvocato della Ressa, Francis Lim, ai sostenitori della premio Nobel fuori dal tribunale regionale ...La giornalista e Premio Nobel filippina Maria Ressa è stata assolta oggi dall'ultimo capo d'imputazione per evasione fiscale che ...