Fila indiana | bocca chiusa | 4 minuti per raggiungere l’aula | il codice militaresco per gli studenti di un liceo di Bari

(Di martedì 12 settembre 2023) Aule disciplinari. Si chiamano così le classi delscientifico statale Gaetano Salvemini dida cui ogni giorno si spostano centinaia disecondo il modello della didattica per “ambienti di apprendimento”, ovvero il tipo di scuola dove sono glia cambiare aula in base alla materia, non i professori. Ma al “Gaetano Salvemini” non è solo il momento didattico a essere disciplinato con rigore. In una circolare emessa dalla professoressa Tina Gesmundo a personale e docenti, si richiama l’attenzione sul regolamento da rispettare durante gli spostamenti da un’aula all’altra. File serrate. Tempi ristretti. Silenzio nei corridoi e punizioni per chi non si attiene alle regole. Il rigore imposto dalla dirigente scolastica è senza pari nel panorama italiano. Proprio quando le restrizioni rese necessarie ...

... 68 per la precisione, e per le prossime ore non ci si aspetta che la pressione si allenti considerando che ci sono diversi barchini inal molo Favaloro in attesa di approdare al porto ...Fuori dal porto di Lampedusa, in, centinaia di persone ammassate su barchini carichi di migranti: ci sono anche donne e minori. Secondo quanto raccontato dall' Adnkronos , persino i ...All'ingresso del porto di Lampedusa, come documentano le immagini di Adnkronos di oggi 12 settembre 2023, sono centinaia i migranti ammassati sui barchini, posizionati inin attesa di approdare sulla maggiore delle isole Pelagie per le identificazioni al Molo Favaloro.Barchini pieni di migranti sono inall'ingresso del porto di Lampedusa, al molo Favaloro, oggi martedì 12 settembre 2023. Centinaia di persone ammassate sulle barche in legno pronte ad approdare sulla maggiore delle isole ...

A Lampedusa 58 sbarchi da mezzanotte: arrivati oltre 2mila migranti Il Fatto Quotidiano

Migranti, barchini in fila in porto Lampedusa: oltre 2mila arrivi in ... Entilocali-online

Fila indiana di barche all'ingresso del porto. Il prefetto: "Arriveremo a cento entro sera, situazione drammatica" ...Una raffica di sbarchi di migranti sta interessando Lampedusa: complice il clima favorevole e le condizioni di mare piatto, il mare a sud della Sicilia torna a riempirsi di imbarcazioni in arrivo dal ...(Adnkronos) – Barchini pieni di migranti sono in fila indiana all’ingresso del porto di Lampedusa, al molo Favaloro, oggi martedì 12 settembre 2023. Centinaia di persone ammassate sulle barche in ...