Figlio promosso ma i genitori fanno ricorso al TAR | “Fategli ripetere l’anno”

I genitori, il Tar e ilLa decisione dei genitori è avvenuta al temine di un percorso scolastico in cui il, a causa di problemi di salute, è stato assente dalle lezioni per ...La decisione dei genitori è avvenuta al temine di un percorso scolastico in cui il, a causa di problemi di salute, è stato assente dalle lezioni per lunghi periodi. Il bambino è riuscito ......da Il Mandorlo fiorito (sezione all'interno dell'Associazione Volontari del Soccorso ... Così la referente Paola Longo Cantisano, "sopravvissuta" al lutto del, presenta Il Mandorlo ...

Figlio promosso,coppia si rivolge al Tar per far ripetere l'anno Agenzia ANSA

La coppia non è d'accordo con la decisione della scuola di dare un giudizio positivo sull'anno scolastico del ragazzino dato che per ragioni di salute ha dovuto saltare molte lezioni ...Da una parte i promossi sono pronti a godersi l'estate e a ricaricare ... Due genitori, infatti, si sono rivolti al Tar per chiedere che la promozione del figlio (iscritto in una scuola elementare) ...