Figlio promosso alle elementari | genitori si rivolgono al Tar per fargli ripetere l' anno

(Di martedì 12 settembre 2023) Duesi sono rivolti al Tar di Trento per chiedere che la promozione deliscritto in una scuola elementare fosse annullata. Si tratta di un caso singolare, dati i numerosi ricorsi presentati solitamente a fineper ragioni opposte. Tuttavia, a quanto riporta il quotidiano l’Adige, la decisione dei due coniugi è stata quella di anteporre il benessere del proprio, garantendogli...

Tuttavia, a quanto riporta il quotidiano l'Adige, la decisione dei due coniugi è stata quella di anteporre il benessere del proprio, garantendogli la possibilità di ripetere l'anno in modo più ...I genitori, il Tar e ilLa decisione dei genitori è avvenuta al temine di un percorso scolastico in cui il, a causa di problemi di salute, è stato assente dalle lezioni per ...La decisione dei genitori è avvenuta al temine di un percorso scolastico in cui il, a causa di problemi di salute, è stato assente dalle lezioni per lunghi periodi. Il bambino è riuscito ...

