Fiere | Vicenzaoro September | +6% di visitatori nell’edizione 2023

(Di martedì 12 settembre 2023) Crescita costante per lo show dei trend Crescita costante perdi Italian Exhibition Group che chiude la sua edizionecon un +6% ditotali, con il 50% di componente estera. Cresce il numero dei Paesi di provenienza: 132 con numerose new entry. I Paesi dell’Unione europea rappresentano il 52% deiesteri di, Asia e Medio Oriente il 17%, le Americhe l’11%, Africa 4% e Oceania 1%. Nel dettaglio, si conferma la forte presenza dei grandi mercati europei con in testa Spagna (7%), Germania (4,8%) e Francia (4,2%) e Stati Uniti è il quarto Paese più rappresentato e guida la classifica dei buyer extra Ue, tutti giunti in fiera per il business con i 1.200 brand espositori di questa edizione. In aumento gli arrivi da Svizzera (+46%) Belgio ...

Riconosciuto come lo show dei trend, a Vicenzaoro September le maison presentano le loro nuove collezioni e si indica il percorso che i designer e il mercato consumer prenderanno nei successivi 18 mesi. Mentre il Club degli Orafi Italia ha presentato a Vicenzaoro l'indagine congiunturale realizzata in collaborazione con la Direzione studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, che ha aggiornato su base semestrale l'andamento del settore orafo-gioielliero tra le fiere di Vicenza e di Rimini. A lui va riconosciuto il merito di aver dato un contributo fondamentale allo sviluppo del polo fieristico berico e soprattutto alla manifestazione Vicenzaoro.

Crescita costante per il salone dell'industria orafo-gioielliera di Ieg-Italian exhibition group, che ha raggiunto quota 50% di buyer internazionali. Dal 2017, la componente estera è salita del 34%. Oltre 40 marchi nell'area dedicata al trade e circa 20 in Vo clock privé. «Creiamo ulteriore valore per i buyer», spiega Marco Carniello di Ieg.