Fidanza e Menia contro Fedez | mala politica | pessime canzoni

(Di martedì 12 settembre 2023) Tutte le occasioni sono buone per polemizzare e fare cattiva. E lo si fa addirittura utilizzando strumenti poco consoni quali video e. Questa volta il reo di affermazioni poco veritiere è, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, l’artista cantante rapper, personaggio televisivo e imprenditore italiano. I politici accusatori, invece, l’euro deputato Carloed il senatore Roberto(responsabile all’interno del suo partito dei rapporti con gli italiani nel mondo), entrambi di FdI-Fratelli d’Italia, che non volevano perdersi l’occasione di far parlare di loro.mente, in questo caso, secondo i tempestivi non troppo benevoli commenti rivolti loro al riguardo. Ma soffermiamoci ora sull’inconsueto oggetto del contendere.e ...

Una frase pesante su cui FdI interviene con le parole del deputato europeo Carlo Fidanza e quelle del senatore Roberto Menia: 'Come tutti gli italiani all'estero. L'anno prossimo non voterò', canta ... "Certamente si può fare meglio, ma è falso che gli italiani all'estero non votino", ha sottolineato Fidanza. "È falso dire che l'anno prossimo, quando il 9 giugno 2024 si ..." ha fatto eco Menia.

In un video, il deputato Carlo Fidanza e il senatore Roberto Menia di Fratelli d'Italia attaccano una frase di Fedez in 'Disco Paradise'. "Come tutti gli italiani all'estero / L'anno prossimo non voterò", questo il verso incriminato e criticato da due esponenti di Fratelli d'Italia.