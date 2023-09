Fiat Punto - 30 anni fa la rivoluzione della prima serie

(Di martedì 12 settembre 2023) Settembre 1993: fa il suo esordio la. Un'utilitaria moderna e tecnologica, molto attesa dal pubblico. Così, lacompie un altro, grande passo avanti, almeno analogo a quello che, dieci, aveva caratterizzato il passaggio di testimone dalla 127 alla Uno. In una fascia di mercato che il marchio italiano conosce molto bene e nella quale si è sempre dimostrato forte. Che differenza! Nel caso, il cui nome segna in gran parte uno stacco con quelloprogenitrice, il balzo è notevolissimo in fatto di design (la cui paternità va ancora una volta attribuita al grande Giorgetto Giugiaro), di tecnologia, sicurezza e qualità costruttiva. In merito allo stile, si passa al tondeggiante, con paraurti, gruppi ottici e indicatori di direzione a filo ...

... è stata centrata dalla500 che, invece, proveniva da via Guglielmo Marconi. A quel, il rovesciamento dell'auto di marca Renault su un fianco, fino a colpire un veicolo posteggiato sempre ...Di fatto una mossa intelligente, da questodi vista, su cui l'Europa si è attivata ... Pochi lo ricordano, ma la motorizzazione privata in India è stata creata da- Piaggio: questo ancora ...Nella nottata odierna, a seguito del segnalato furto di unaappena asportata in località Reino (BN), una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Benevento, attivatasi immediatamente per le ricerche, rintracciava ...

30 anni Fiat Punto: l'importanza del modello, le curiosità e i numeri ... Quattroruote

La nuova Fiat 600e è finalmente entrata in produzione presso lo stabilimento di Tychy (Polonia) di Stellantis. Dopo l’annuncio ufficiale ...Fiat Panda è impegnata in fasi di testing su strada per sperimentare le imminenti novità che saranno introdotte nel modello nella prima metà del 2024. Tutte le novità. La prossima generazione della ...