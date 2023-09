FestivalFilosofia 2023 | riflettere sul tema della parola

L'edizioneconferma lo stretto legame con i maggiori protagonisti del dibattito filosofico e ... Il festival è promosso dal 'Consorzio per il', di cui sono soci i Comuni di Modena,...L'edizionesarà dedicata alla questione della 'parola'. In 53 lezioni magistrali saranno affrontate le varie declinazioni di questo tema, per discutere la centralità del linguaggio, della lingua ...Sabato 16, sempre alle 21 al Crogiolo Marazzi si terrà il contest Non è l'Ennesimo. Sei cortometraggi internazionali, tra cui una première estera e una première italiana, ...

Festivalfilosofia 2023: i mondi della parola. Dal 15 al 17 settembre a ... SulPanaro

In occasione del Festival della Filosofia 2023, apre il 15 settembre al Palazzo Ducale di Sassuolo la mostra Abecedario – Global Education di Giuseppe Stampone, promossa da Marca Corona e Gallerie Est ...Si comincerà venerdì: duecento gli appuntamenti in programma. E in questa edizione debutterranno venticinque relatori. "Saranno tre giorni ricchi di stimoli per la nostra comunità".