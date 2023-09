Festival del cinema di Venezia 2023 | vince il divertente e furbissimo ‘Poor things!’ di Lanthimos

Leggi su 900letterario

(Di martedì 12 settembre 2023) Sarà stata davvero una gioia per Damien Chazelle, presidente della giura di, proclamare Povere creature del regista greco Yorgos, il film vincitore deldeldi. Già perché la protagonista di questa surreale e gotica pellicola è Emma Stone, interprete di La la land (7 premi Oscar nel 2016), proprio di Chazelle. Malizia (ma non tanta) a parte, era previdibile chesse un film che ha per protagonista una "Barbie" punk, la versione femminile di Frankenstein, simbolo di emancipazione femminile. Emancipazione che naturalmente passa per la libertà sessuale.