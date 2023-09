FERRARA SUMMER FESTIVAL ' 23 | un' edizione da record Oltre 100 000 spettatori | tanti da fuori regione e gli stranieri

Oltre 100.000 spettatori hanno riempito gli spalti di tanti concerti ed eventi della quarta edizione diFestival, rassagna che ha preso vita nel pieno centro della splendida città d'arte emiliana tra giugno e luglio 2023. "I numeri confermano che quella del 2023 è stata l'edizione dei ...12/09/2023 - 09:24 Oltre 100.000 spettatori hanno riempito gli spalti di tanti concerti ed eventi della quarta edizione diFestival , rassegna che ha preso vita nel pieno centro della splendida città d'arte emiliana tra giugno e luglio 2023. "I numeri confermano che quella del 2023 è stata l'edizione dei ...Festival '23, un'edizione da record. Oltre 100.000 spettatori, tanti da fuori regione e gli stranieri Oltre 100.000 spettatori hanno riempito gli spalti di tanti concerti ed eventi ...Rimanendo a, prosegue fino al 1° ottobre la mostra "Guido Harari. Incontri - 50 anni di ...folk emiliano - romagnolo e l'inesauribile energia dell'équipe di animazione del Gatteo Mare...

FERRARA SUMMER FESTIVAL, CHE NUMERI! - Milano da Bere MDB Milanodabere.it

Ferrara da vedere: perché The Telegraph e Korea Herald ... il Resto del Carlino

L’offerta in questione è valida per prenotare le strutture selezionate. Potrai soggiornare presso il B&B HOTEL Mantova per conoscere le attrazioni della città, il B&B HOTEL Savona per goderti l’ultimo ...Oltre 100.000 spettatori hanno riempito gli spalti di tanti concerti ed eventi della quarta edizione di Ferrara Summer Festival, rassagna che ha preso vita nel pieno centro della splendida città d’art ...Oltre 100.000 spettatori hanno riempito gli spalti di tanti concerti ed eventi della quarta edizione di Ferrara Summer Festival, rassegna che ha preso vita nel pieno centro della splendida ...