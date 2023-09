‘Ferragnez’ | il 14 settembre arriva la verità su Sanremo

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Sapevi quanto ci tenevo, ti avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer”. Chiara Ferragni si rivolge così a Fedez nel trailer di ‘The Ferragnez:Special’, l’episodio speciale della serie che segue la famiglia più social d’Italia e chesu Prime il 14, per svelare i retroscena di quanto accaduto tra i due coniugi al Festival di. L’episodio speciale segue l’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di, tra lezioni di public speaking, fitting d’alta moda e paura della diretta tv.“In questi mesi mi sono sentita molto fragile”, dice ancora Ferragni nel trailer. “Lo so che tutti si aspettano un passo falso”, aggiunge. “L’unico che può ...

...Ferragni si rivolge così a Fedez nel trailer di ' The: Sanremo Special ', l'episodio speciale della serie che segue la famiglia più social d'Italia e che arriva su Prime il 14, ...The: Sanremo Special è prodotto da Banijay Italia per Amazon Studios e debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo giovedì 14. The: ...The: Speciale Sanremo debutterà su Prime Video dal 14The: Sanremo Special è prodotto da Banijay Italia per Amazon Studios e debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo giovedì 14. La ...