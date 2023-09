Fedez e X Factor perdonano Morgan | come mai non sono intervenuti prima

approfondimento X2023, annunciati i giudici:, Ambra, Dargen e Morgan La strada verso la finale La competizione al tavolo sarà accesissima sin dalle Audition. E i 9mila spettatori ...D'Errico ha voluto parlare subito della vicenda, in apertura della conferenza di Xa Milano, dove Morgan torna come giudice insieme ad Ambra,e Dargen D'Amico. La donazione , come ...2023, show Sky Original prodotto da Fremantle, si presenta con una formazione inedita: dalla precedente edizione tornano, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e, a distanza di 9 anni dalla ...La prima puntata di X2023 andrà in onda giovedì 14 settembre alle ore 21.15 su Sky Uno. Si ... mentre la giuria sarà composta da, Ambra Angiolini , Dargen D'Amico e Morgan , che torna al ...

X Factor, Fedez a FQMagazine: “Ero alle prese con le cure per il fuoco di Sant’Antonio, per… Il Fatto Quotidiano

Da X Factor a M Factor. Morgan perdonato per gli insulti omofobi ... L'HuffPost

Se vogliamo, possiamo continuare a parlarne, ma dopo X Factor, adesso diamo spazio alla musica”. Fedez ha continuato: “Sarà un approccio totalmente diverso rispetto a quello che è stato fatto prima.Da giovedì 14 settembre su Sky e in streaming su Now la musica torna al centro e lo fa sul palco di X Factor 2023 ...Milano, 12 set. (askanews) - Da giovedì 14 settembre su Sky e in streaming su NOW la musica torna al centro, sul palco di X Factor 2023. A ...