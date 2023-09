Fedez e la canzone con insulti ai carabinieri | procedimento archiviato

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – Il gip di Milano ha disposto l’archiviazione delche vedeva indagato il rapperper vilipendio delle forze armate. L'indagine era scattata dopo la denuncia presentata dall’associazione ‘Pro territorio e cittadini onlus’ contro la‘Tu come li chiami’. Un testo ritenuto offensivo dall’associazione nei confronti die militari, definiti ‘infami’ e ‘figli di cani’. La vicenda era nata proprio dalla denuncia presentata nel 2021 dall’onlus e anche la procura aveva chiesto l’archiviazione. In particolare, si legge nell’ordinanza di archiviazione, ‘’il giudice condivide le considerazioni svolte dal pubblico ministero e la sussistenza della scriminante del diritto di critica artistica, esercitato pur con gli accenti aspri e discutibili dell'autore ma da ritenersi parte della ...

...che vedeva indagato il rapperper vilipendio delle forze armate. L'indagine era scattata dopo la denuncia presentata dall'associazione 'Pro territorio e cittadini onlus' contro la'Tu ...... che è insieme molto entusiasmante ma anche di grande responsabilità', ha detto. Novità anche ... 'Domina il pop ma ci sono anche interessanti innesti, persino di teatro', sottolinea Dargen ...... che è insieme molto entusiasmante ma anche di grande responsabilità", ha detto. Novità anche ... "Domina il pop ma ci sono anche interessanti innesti, persino di teatro", sottolinea Dargen ...Polemica e bufera su. Fratelli d'Italia mette nel mirino il testo delladell'estate ' Disco Paradise ' e spiega il perché. Infatti nel testo disi parla degli italiani all'estero che non voteranno. ...

Fedez, insulti ai carabinieri in una canzone: procedimento archiviato Adnkronos

Carabinieri “infami” e "figli di cani”. ll gip scagiona Fedez: “Non è ... IL GIORNO

Archiviato il fascicolo nei confronti del rapper aperto dopo la denuncia dell’associazione Pro territorio e cittadini onlus. Le motivazioni: “Toni aspri e discutibili, ma si tratta di diritto di criti ...Il gip di Milano ha disposto l’archiviazione del procedimento che vedeva indagato il rapper Fedez per vilipendio delle forze armate. L’indagine era scattata dopo la denuncia presentata dall’associazio ...Nessuna tensione, Fedez nega tutto: non è mai successo niente ... Per Dargen D'Amico la cosa più importante «sono le canzoni che mi colpiscono», una «cosa un po' démodé». Ambra cerca «gente come me e ...