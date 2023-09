Fedez e la canzone con insulti ai carabinieri | procedimento archiviato

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 12 settembre 2023) Il rapper era indagato per vilipendio delle forze armate dopo una denuncia per il brano 'Tu come li chiami' Il gip di Milano ha disposto l’archiviazione delche vedeva indagato il rapperper vilipendio delle forze armate. L’indagine era scattata dopo la denuncia presentata dall’associazione ‘Pro territorio e cittadini onlus’ contro la‘Tu come li chiami’. Un testo ritenuto offensivo dall’associazione nei confronti die militari, definiti ‘infami’ e ‘figli di cani’. La vicenda era nata proprio dalla denuncia presentata nel 2021 dall’onlus e anche la procura aveva chiesto l’archiviazione. In particolare, si legge nell’ordinanza di archiviazione, ‘’il giudice condivide le considerazioni svolte dal pubblico ministero e la sussistenza della scriminante del diritto di critica ...