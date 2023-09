Federica Pellegrini incinta? Si veste così e fa anche da testimonial

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 12 settembre 2023)sarà presto mamma di una bambina. Lo ha annunciato insieme al marito Matteo Giunta con un video social, quando le voci su una presunta gravidanza erano già insistenti. Se prima di ufficializzare di esserela ex nuotatrice aveva cercato il più possibile di nascondere il pancione, ora lo esalta: nelle foto social posa spesso in bikini e non rinuncia ai crop top o agli abiti che segnano la vita. Il suo premaman è allegro e chic, proprio come lei. L’annuncio della dolce attesa Fede nel video dell’annuncioPer dare l’annuncio della gravidanza,ha scelto un pigiama corto in raso Victoria’s Secret con fantasia floreale. Sollevando i lembi della camicia, la ex nuotatrice ha mostrato una scritta sul pancione. E’ in attesa di una bambina che dovrebbe nascere ...