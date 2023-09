FdI | Renzi | ‘Meloni si lamenta per il fango? Prima si scusi su carta intestata del partito’

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set (Adnkronos) – “Giorgia Meloninel nuovo libro ‘ilgettato su di lei e sulla sua famiglia’. Piena solidarietà! Ma la Premier non sarà mai credibile sul tema finché non si scuserà pubblicamente per ciò che Fratelli d’Italia ha fatto negli anni dell’opposizione”. Lo scrive Matteosu Twitter.“La strumentalizzazione giustizialista, gli attacchi ai miei genitori, i comunicati contro mia moglie, le polemiche sulle vacanze di famiglia, le manifestazioni di piazza su vicende di cronaca terminate peraltro con assoluzioni -prosegue il leader di Iv-. Oggi la Premier predica bene, ma in passato i suoi hanno spesso razzolato male. Io difenderò sempre tutti i miei avversari dagli attacchi sulle vicende personali e sulle famiglie. Ma se vuole essere seria su questo tema, Giorgia Meloni scriva subito una lettera di ...

Roma, 12 set (Adnkronos) - "Giorgia Meloni lamenta nel nuovo libro 'il fango gettato su di lei e sulla sua famiglia'. Piena solidarietà! Ma la Premier non sarà mai credibile sul tema finché non si scu ...