Fdi | Meloni saluta con mano destra e poi scherza | ' meglio l' altra'

L'Assemblea nazionale di Fratelli D'Italia ha avuto come fulcro la relazione di Giorgia, che però non ha presieduto. Non l'ha fatto neppure La Russa. Il compito è stato assegnato al ...come ...Tutto questo testimonia la grande concretezza del governoe il continuo impegno rivolto al nostro territorio". Lo dichiara Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d'Italia.Consenso unanime anche alla mozione presentata dal gruppo consiliare, primo firmatario il ...con 35 anni di contributi) in vigore prima delle modifiche restrittive introdotte dal governocon ..."Ci siamo ritrovati dopo un anno che ha visto Giorgianon solo vincere le elezioni, ma diventare presidente del Consiglio e assumere grande autorevolezza in Ue", continua Fitto.

Meloni a Fdi, siamo una squadra,il 2024 ancora più difficile - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Roma, 12 set. (Adnkronos) – Piccola gag della premier Giorgia Meloni in apertura dei lavori dell’assemblea nazionale di Fdi, oggi a Roma. Nel video, che sta rimbalzando sui social, girato da fotografi ...Questo è solo l’inizio". Lo scrive su X Giorgia Meloni, postando un video dell'assemblea nazionale di Fdi, e riportando, in particolare, il passaggio della sua relazione sulle elezioni europee e il ...Ma se vuole essere seria su questo tema, Giorgia Meloni scriva subito una lettera di scuse e lo faccia su carta intestata "Fratelli d'Italia". Ignazio La Russa, presidente dell'assemblea di Fdi, ha ...