Faffapix | il tiktoker che ha rinunciato al posto fisso

Leggi su optimagazine

(Di martedì 12 settembre 2023) Nome: FabioCognome: FaratiAnno di nascita: 1996Città: BolognaPiattaforme: TikTokCategoria: Comedy Chi èè il nome d’arte di Fabio Farati, un influencer enato a Bologna il 5 febbraio 1996. Ha una sorella maggiore e una passione per lo sport, in particolare il basket e la ginnastica acrobatica, che gli ha permesso di imparare a fare il backflip, il suo marchio di fabbrica.ha iniziato a pubblicare video comici su TikTok nel 2020, ottenendo una crescita esponenziale dei suoi follower, che oggi sono quasi 11 milioni. Il suo stile è ironico e spontaneo, e cerca sempre di far divertire e emozionare i suoi fan. Ha anche un profilo Instagram con oltre 400 mila follower, dove condivide momenti della sua vita privata e professionale.è fidanzato con ...