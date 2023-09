“Facevo aria | era tumore” I medici | solo mal di pancia e meteorismo per il 44enne | poi la diagnosi choc

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 12 settembre 2023) Era andato in ospedale per fastidioso mal diche da giorni non lo lasciava neppure dormire. Aiaveva raccontato sintomi e strane sensazioni. Sensazioni che invece per inon erano tali da alzare il livello di guardia ed ordinari esami più approfonditi. Quei sintomi erano, secondo loro, compatibili con un semplice. Così lo avevano rispedito a casa con una ricetta a qualche farmaco che ne curasse il disturbo. >“Tutto un disastro, che schifo”. Grande Fratello 2023, accuse a Signorini e concorrenti dopo la prima puntata: “Avete visto o no?” (FOTO) I giorni passavano ma la cura non faceva effetto anzi, i sintomi erano in continuo peggioramento. Fitte sempre più dolorose. Era il 2020 e Ian Harris, per i successivi due anni ha dato retta aifino a quando i dolori ...