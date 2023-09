F1 | i precedenti della Ferrari a Singapore Per il Cavallino Rampante 3 vittorie e 2 ferite dolorosissime

Leggi su oasport

(Di martedì 12 settembre 2023) Il Mondiale di F1 ha definitivamente salutato l’Europa e, nelle prossime due settimane, sarà impegnato in Estremo Oriente. Si comincia domenica 17 settembre con il Gran Premio di. Il contesto del Marina Bay Street Circuit ha portato in dote qualche gioia alla, ma viene ricordato soprattutto per due sanguinosi episodi che, a conti fatti, sono stati determinanti in negativo in altrettante rincorse iridate. Innanzitutto c’è la conseguenza del famigerato crashgate del 2008. Felipe Massa, scattato dalla pole position, si trova al comandogara. Cionondimeno, nel momento in cui tutti i piloti si fiondano in pit-lane per effettuare la sosta dopo l’ingressosafety car (causato ad arte dalla Renault allo scopo di avvantaggiare Fernando Alonso), al box di Maranello si scatena il caos. Il pilota ...