F1 | Fernando Alonso può compiere due imprese titaniche in un colpo solo Il suo 2023 sarà memorabile?

(Di martedì 12 settembre 2023) La rincorsa dial podio nel Mondiale piloti è, verosimilmente, l’argomento più forte di fine. Lo spagnolo occupa attualmente la terza posizione nella classifica iridata con 6 punti di vantaggio su Lewis Hamilton. Decisamente più lontani i due ferraristi (Carlos Sainz scrive -53, Charles Leclerc è a -63) e George Russell (-65). L’impressione è che per Nando nonfacile contenere il ritorno del britannico, il quale da Silverstone in poi è arrivato davanti all’iberico quattro volte su cinque, recuperandogli 19 lunghezze. Cionondimeno, l’asturiano non è certo disposto ad arrendersi. Non lo ha mai fatto in tutta la sua carriera, palesando lo spirito irriducibile di tanti sportivi che provengono dalla Spagna. Peraltro, l’inossidabile pilota di Oviedo sa bene che un’occasione del genere potrebbe non ...

Cinque piloti hanno conquistato il successo in questa gara: Sebastian Vettel (5), Lewis Hamilton (4),(2), Nico Rosberg e Sergio Perez (1 ciascuna). Le squadra con più vittorie sono ...... a cominciare da un ex ferrarista come. Nel dopogara, infatti, lo spagnolo aveva indicato la prova di Monza come una tappa speciale per il team di Maranello, che per l'occasione ...Catalina cercherà di far riconciliare il padresenza riuscirci. Candela finalmente troverà il coraggio di chiedere scusa a Pia per la scomparsa del suo bambino. María inviterà ...

F1, Fernando Alonso può compiere due imprese titaniche in un colpo solo. Il 2023 sarà un anno memorabile OA Sport

L'Aston Martin negli ultimi mesi ha perso lo slancio che aveva in avvio di stagione e, nonostante il bel secondo posto di Fernando Alonso a Zandvoort, si trova ora al quarto posto nel Mondiale ...Il Mondiale di F1 ha definitivamente salutato l’Europa e, nelle prossime due settimane, sarà impegnato in Estremo Oriente. Si comincia domenica 17 settembre con il Gran Premio di Singapore. Il contest ...