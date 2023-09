Extraprofitti | è scattato il conto alla rovescia per le modifiche Da Fi a Meloni | tutte le posizioni

(Di martedì 12 settembre 2023) Mercoledì 13 settembre scade il termine per gli emendamenti al provvedimento. Forza Italia in pressing per attenuare la stretta sulle banche più piccole, altrimenti troppo penalizzate rispetto ai grandi istituti, ma Fdi e Lega difendono la norma

Sul nodosono stati convocate Abi, Assopopolari e Federcasse. Tra gli auditi infine anche Ance, Asstra, Agens, Anav, Confetra, Confartigianato, Cna e infine Cgil, Cisl, Uil e Ugl. ...Tassazione suglidella banche, roba che in mistica forzista sa tra eresia ed ... A quel punto erail sospetto per cui l'operazione di reset e bonifica di Forza Italia da parte di ...Nonostante gliper l'Erario " scenario che peraltro si sta ripetendo oggi " la misura ... Legge che, evidentemente, non sta funzionando visto che dal 1° agosto, la data in cui èl'...

Extraprofitti, è scattato il conto alla rovescia per le modifiche. Da Fi a Meloni: tutte le ... Il Sole 24 ORE

I numeri di Fineco testimoniano ad agosto deflussi dai depositi per 517 milioni. Per gli analisti il denaro si muove dai conti correnti a interessi zero verso ...Tassa extraprofitti banche, a parlare è la presidente del Consiglio ... La cosiddetta ‘manovra d’estate’ ha fatto scattare sull’attenti la stessa Bce. Tanto che sarebbe già pronta la lettera della ...