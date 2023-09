(Di martedì 12 settembre 2023) ... non un travestimento che investe la superficie e non conosce il potere della durata, né una luce accesa sul quotidiano che spia ed espone un'intimità urbana e personale inviolabile. Avviene, ...

NAPOLI. Giovedì 14 settembre 2023 alle ore 21.00, in prima nazionale, e in replica venerdì 15 settembre ore 21, lo spettacolodi luci e suoni i Bipiani di Ponticelli nella periferia est di Napoli. Il lavoro ha come protagonisti artisti professionisti e gli abitanti dei Bipiani, termine con cui si identificano ...

“Exaudi" riempie di luci e suoni i Bipiani di Ponticelli ROMA on line

Il 14 settembre in prima nazionale e in replica il 15 settembre la tappa conclusiva della sesta edizione del #foodistribution ideato da Manovalanza Giovedì 14 settembre 2023 alle ore 21:00, in prima n ...