Ex Milan | Maldini lascia il calcio giocato

Cresciuto anche lui nel, Christianviene da una stagione al Lecco senz'altro infelice sul piano personale. Appena 4 le presenze con la maglia dei lombardi, che a fine campionato sono ...Sugli scudi l'attaccante della Primavera del, che ha trasformato un calcio di rigore al 65' e ... a nemmeno 17 anni: il suo agente è Giuseppe Riso , che conaveva avviato alcuni discorsi ...... tra le quali Manchester City, Paris Saint - Germain e. Il nome del difensore centrale classe 2007 era sulla lista die Massara, che lo scorso dicembre avevano parlato con il suo ...... mentre Theo ha rinnovato nel febbraio del 2022 con il, fino al giugno 2026, ma i parigini ... sfruttando anche l'addio di Paolo, il vero mentore dell'ex Real Madrid. Probabile dunque che ...

Genova, Paolo Maldini a pranzo in un noto ristorante del centro: cosa faceva in città Telenord.it

Christian Maldini lascia il calcio a 27 anni: farà il procuratore La Gazzetta dello Sport

Il 27enne è nipote di Cesare Maldini, ex giocatore del Milan e della nazionale italiana nonché ex vice di bearzot ai mondiali vincenti di Spagna, ex CT dell’italia Under 21 e della selezione maggiore ...Il colpo mirava al futuro del Milan ma il talento è stato già bloccato dalla Premier League. Scopriamo di chi si tratta. Sul Milan negli ultimi giorni spuntano sempre nuovi retroscena che aggiungono ...Una vera e propria rivoluzione quella che sta avvenendo in casa Maldini, visto il via ad una nuova carriera con Giuseppe Riso ...