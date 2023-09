Europei Pallavolo Maschili 2023 Quarti ? su Sky e in streaming NOW

Leggi su digital-news

(Di martedì 12 settembre 2023) Terminata anche la fase dedicata agli ottavi, la 33^ edizione del CEV EuroVolley maschile, sta per mettere in scena idi finale, in programma in due città, l’italiana Bari e Varna, in Bulgaria.Tra le protagoniste anche l’Italia campione in carica, pronta a tornare sottorete dopo il successo per tre set a zero sulla Macedonia del Nord.Lo farà, martedì 12 settembre, ancora al PalaFlorio del capoluogo pugliese, con avversaria l’Olanda, in una classica dellaeuropea e mondiale.La partita avrà inizio alle ore 21, da seguire in...