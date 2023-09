Europei pallavolo | Italia-Olanda 3-2 e azzurri in semifinale

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – L'del volley maschile supera 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12) l'e si qualifica per ladegliche si giocherà a Roma contro la Francia. Una gara durissima con la Nazionale che, dopo aver perso il primo set, si impone nel secondo e il terzo. L'rimane in partita e si aggiudica il quarto parziale. Nel tie-break l'deve rincorrere (2-4) ma riesce a recuperare e mette la freccia, piazzando l'allungo decisivo fino al 15-12. Ora,a Roma giovedì 14 settembre contro la Francia. Nell’altradi fronte la Polonia, che nel pomeriggio ha battuto 3-1 la Serbia, e la Slovenia. L'scende in campo con il consueto schieramento: Giannelli e Romanò in diagonale, ...

Giovedì a Roma la semifinale contro la Francia L'Italia del volley maschile supera 3 - 2 (19 - 25, 25 - 17, 25 - 16, 23 - 25, 15 - 12) l'Olanda e si qualifica per la semifinale degliche si giocherà a Roma contro la Francia. Una gara durissima con la Nazionale che, dopo aver perso il primo set, si impone nel secondo e il terzo. L'Olanda rimane in partita e si aggiudica il ...È l'Italia ad aggiudicarsi il passaggio in semifinale aglidi, al termine di una sfida contro l'Olanda infinita e ricca di emozioni. Al PalaFlorio di Bari il match si decide al tie break. Dopo il primo set vinto dagli Orange, gli Azzurri di ...L'Italvolley è in semifinale aglidigrazie alla vittoria contro l'Olanda al quinto set 3 - 2 (19 - 25, 25 - 17, 25 - 16, 23 - 25, 15 - 12). Ad attendere ora gli azzurri a Roma per contendersi la finale ci sarà la ...volley maschili, quarti di finale Bari , inizio ore 21.15 Italia 2 19 25 25 Olanda 1 25 ...Italia del volley sa di avere qualcosa in più rispetto a gran parte dell'universo della...

FINALE Italia-Olanda 3-2 (15-12 al tie-break), gli azzurri volano in semifinale a Roma contro la Francia La Gazzetta dello Sport

LIVE Italia-Olanda 3-2, Europei volley 2023 in DIRETTA: gli azzurri emergono con orgoglio! Sarà Francia in semifinale! OA Sport

Afli Europei l'Italia batte l'Olanda al tie break, giovedì a Roma sfida alla Francia che vale l'accesso alla finalissima ...Bari, 12 set. (Adnkronos) - L'Italia del volley maschile supera 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12) l'Olanda e si qualifica per la semifinale degli Europei che si giocherà a Roma contro la Francia ...(Adnkronos) – L’Italia del volley maschile supera 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12) l’Olanda e si qualifica per la semifinale degli Europei che si giocherà a Roma contro la Francia. Una gara ...