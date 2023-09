Europei maschili volley 2023 | Italia alle Final Four di Roma | l’Olanda soccombe solo al tie-break

(Di martedì 12 settembre 2023) L’va sotto, rimonta, viene raggiunta al tie-, soffre ancora, ma alla fine riesce a spuntarla e raggiungere la semie deglidi. Serata estremamente intensa al Palaflorio di Bari, dove i ragazzi di De Giorgi pieganosolamente al tie-e proseguono il loro cammino, staccando il pass per. 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12) il punteggio del match, in cui gli azzurri hanno fatto il bello e il cattivo tempo, anche per meriti della squadra di Piazza, trascinata dal solito Nimir Abdel-Aziz. Dopo mille sofferenze, ad avere la meglio però è proprio l’, che trova la sua settimana vittoria nella competizione e raggiunge la Francia al ...

volley, quarti di finale Bari , inizio ore 21.15 Italia 2 19 25 25 Olanda 1 25 17 16 Un quarto di finale dell'europeo di volley è passaggio inevitabile per agganciare la ...La Nazionale maschile di calcio ha battuto 2 - 1 l'Ucraina nelle qualificazioni aglidel prossimo anno. I gol della partita, giocata al Meazza ...La diretta testuale live di Italia - Olanda , partita valevole per i quarti di finale degli2023 di volley , in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Gli azzurri di Fefé De Giorgi, dopo aver battuto nettamente la ...Pessime notizie per l' Italia , che a metà primo set della sfida contro l' Olanda , valevole per i quarti di finale degli2023 di volley , ha perso per infortunio Roberto Russo . L'azzurro, durante un tentativo di muro, è atterrato male con tutto il peso sulla caviglia sinistra ed è rimasto a terra ...

Ticketing Europei maschili: nota sulle semifinali e finali di Roma Federvolley

L’Italia soffre ma batte l’Olanda e vola in semifinale degli Europei di volley maschile: affronterà la Francia il 14 settembre 2023 a Roma ...La Polonia ha sconfitto la Serbia per 3-1 (26-28; 25-15; 36-34; 25-17) in un roboante quarto di finale degli Europei 2023 di volley maschile. I biancorossi si sono imposto al termine di uno scontro di ...Roberto Russo si è infortunato nel corso del match contro l'Olanda, quarto di finale degli Europei 2023 di volley maschile che si sta disputando al PalaFlorio di Bari. Sul 14-12 del primo set, il cent ...