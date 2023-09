Europei | l' Italvolley vola in semifinale con un super Daniele Lavia al tie-break Battuta l' Olanda

L'è in semifinale aglidi pallavolo grazie alla vittoria contro l'Olanda al quinto set 3 - 2 (19 - 25, 25 - 17, 25 - 16, 23 - 25, 15 - 12). Ad attendere ora gli azzurri a Roma per ...Continua la marcia dell'aglidi pallavolo. Al PalaFlorio di Bari gli azzurri di De Giorgi sfidano l' Olanda per un posto in semifinale. I Campioni del Mondo e d'Europa in carica sono reduci da sei vittorie ...Il pubblico barese è pronto ad affollare nuovamente il Palaflorio, per sostenere, con calore ed entusiasmo, l'di Fefè De Giorgi nella sfida dei quarti di finale. L'appuntamento, è per questa sera, alle ore 21, al Palaflorio che si preannuncia di nuovo sold out. Nella gara che vale il pass per le ...🔊 Ascolta l'articolo Quarti di finale: Italia sfida l'Olanda Oggi, martedì 12 settembre, è il giorno del match tra Italia e Olanda aglidi pallavolo maschile 2023. L'di Fefè De Giorgi è pronta per affrontare i quarti di finale contro l'Olanda di Nimir Abdel Aziz, in una partita che determinerà il passaggio alle ...

L'Italia del Volley batte l'Olanda nei Quarti di Finale dell'Europeo 2023 in un Palaflorio di Bari strapieno e ottiene il passaggio alle Final Four di Roma. Una gara ricchissima di emozioni e sul filo ...