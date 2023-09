Europee | Danti Iv | ' bene appello Sejourne | noi disponibili | e Azione?'

Lo scrive sui social l'eurodeputato di Italia Viva Nicola, vicepresidente di Renew Europe.... oggi parlamentareeletto nelle liste di Macron in Francia e segretario del partito Democratico europeo, all'europarlamentare Nicola), ma anche i libdem a cui Calenda accenna sono ...Naturalmente a decretare le incompatibilità o l'ineleggibilità sono le leggi nazionali ed. ... Per, se Renzi fosse eletto, "rispetterebbe le norme ed i codici di comportamento del ...... o non rispettano gli obblighi oppure scaldano la sedia all'Eurocamera", accusain quello che appare solo come un primo duello di campagna elettorale in vista delledell'anno prossimo. ...

Europee: Danti (Iv), 'Salvini e Meloni vicini a punto di rottura' La Gazzetta del Mezzogiorno

Europee: Danti, 'candidatura Renzi rafforza proposta 'Centro'' La Gazzetta del Mezzogiorno

(Adnkronos) – “L’appello di Stephane Sejourne ai partiti italiani di Renew Europe è molto condivisibile. Italia Viva è disponibile. Azione”. Lo scrive sui social l’eurodeputato di Italia Viva Nicola ...Dibattito in plenaria sul memorandum con Saied, ma nelle ultime 24 ore oltre 2mila migranti sono sbarcati a Lampedusa da Sfax. Socialisti, liberali, verdi, ...In Casa Xiaomi si è tenuto l’evento ‘Every Green Action Matters’, che ha coinvolto rappresentanti aziendali di Xiaomi e Amazon Alexa.