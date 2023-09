Europa | entro il 2030 energia rinnovabile al 45%

(Di martedì 12 settembre 2023) Il Parlamento Europeo ha dato l’approvazione definitiva a un pacchetto di misure ambiziose per accelerare la transizione verso un futuro energetico più sostenibile. Queste misure sono in linea con il Green Deal dell’Unione Europea e il programma REPowerEU, progettato per ridurre la dipendenza dell’dalle importazioni didalla Russia. Uno dei punti salienti di queste misure è l’aggiornamento della direttiva sulle energie rinnovabili (RED III), che ora impone un obiettivo vincolante del 42,5% dinel consumo finale didell’UEil, con l’aspirazione di raggiungere il 45%. Questo rappresenta un significativo aumento rispetto al precedente obiettivo del 32%. La legislazione approvata prevede anche la semplificazione ...

Sul fronte dei titoli di Stato lo spread Btp - Bund è invariato a 175 punti base con Morgan Stanley che prevede un rialzo fino a 210 punti basela fine dell'anno, a causa del rallentamento ......cities selezionate dalla Commissione europea per raggiungere la 'neutralità climatica'il ... L'sta procedendo a passo spedito sul cammino della transizione energetica: si tratta di un ...

STRASBURGO - Il Parlamento europeo approva l'innalzamento della soglia di quote vincolanti di rinnovabili nel consumo finale di energia dell'Ue, entro il 2030, al 42,5%, contro il 32% attuale. L'appro ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Strasburgo - 12 set - Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva una serie di misure per promuovere la ...