Euro 2024 | l' Ucraina cade a San Siro L' Italia si rialza

(Di martedì 12 settembre 2023) AGI - Dopo il deludente pareggio di sabato scorso con la Macedonia del Nord, l'si riscatta subito e batte 2-1 l'nella quarta sfida del Gruppo C valevole per la qualificazione aglipei. Davanti ai quasi 60 mila spettatori di San, Luciano Spalletti si prende il primo successo da ct azzurro grazie alla doppietta di Frattesi, mentre agli ucraini serve a poco la rete di Yarmolenko. Vittoria meritata ma anche sudata (nonostante il dominio territoriale le numerose occasioni create), che permette alla nazionale tricolore di salire a 7 punti proprio insieme ae Macedonia, che hanno però una gara in più come l'Inghilterra capolista (13 punti). L'avvio di gara è tutto a favore degli azzurri, che in una decina di minuti creano due ottime chances con Di Lorenzo ...

Due a uno all'Ucraina e situazione nel girone di qualificazione a Euro 2024 che si fa meno complicata, anche se ci sono ancora scogli alti da superare per gli Azzurri. Prima vittoria per l'Italia di Luciano Spalletti: gli azzurri hanno battuto 2 - 1 l'Ucraina in una partita di qualificazione a Euro 2024. I gol nel primo tempo al 12' e 29' di Frattesi, al 41' di Yarmolenko. Successo dell'Italia a San Siro, arriva la prima vittoria di Spalletti ct. Azzurri arrembanti, ottimo l'avvio. Sudakov scivola, Zaccagni soffia palla e serve Frattesi

Prima vittoria per l'Italia di Luciano Spalletti, tanti "italiani" protagonisti nelle sfide di qualificazione a Euro 2024 disputate stasera. Nel girone degli Azzurri, Elmas segna. Battuta l'Ucraina, gli Azzurri possono guardare con un po' più di ottimismo alle prossime quattro gare per raggiungere gli Europei.