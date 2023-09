Euro 2024 | l’Italia batte l’Ucraina e scaccia i pensieri | decide la doppietta di Frattesi

(Di martedì 12 settembre 2023) Serviva un cambio di passo aldel neo-Ct Luciano Spalletti, per scrollarsi di dosso paure edopo il deludente pareggio di pochi giorni fa contro la Macedonia. E il segnale da San Siro è arrivato, anche se con qualche patema di troppo: la Nazionale ha battuto 2-1, raggiungendola così a quota 7 al secondo posto nel Gruppo C, dietro l’Inghilterra che guida a quota 13. Ma gli Azzurri possono contare su una partita in più da giocare sulle dirette rivali. E orasembra un po’ più vicino. Nel primo tempo agli Azzurri erano bastati 13 minuti per sbloccarsi: recupero di Zaccagni sulla sinistra e assist per, che fulminava il portiere ucraino. Il neo-interista, presoci gusto, bucava poi nuovamente Bushchan con un inserimento perfetto al 29?: 2-0. Ma a ...

22.40, Italia - Ucraina 2 - 1 Successo dell'Italia a San Siro, arriva la prima vittoria di Spalletti ct. Azzurri arrembanti, ottimo l'avvio. Sudakov scivola, Zaccagni soffia palla e serve Frattesi ...Doppietta di Frattesi, vittoria degli azzurri nel match di qualificazione aL'Italia batte l'Ucraina per 2 - 1 a Milano nel match valido per le qualificazioni ae il ct Luciano Spalletti centra la prima vittoria alla guida della nazionale italiana. Gli ...E orasembra un po' più vicino. Nel primo tempo agli Azzurri erano bastati 13 minuti per sbloccarsi: recupero di Zaccagni sulla sinistra e assist per Frattesi, che fulminava il portiere ...MILANO - Crocevia fondamentale per l'Italia di Spalletti, che a San Siro affronta l'Ucraina nel gruppo C di qualificazione a. Dopo l'inopinato pareggio con la Macedonia del Nord, la nazionale azzurra cerca una vittoria utile per scalare la classifica nel girone. Fischio d'inizio alle ...

Qualificazioni Euro 2024, Italia-Ucraina 2-1: Frattesi trascina Spalletti al primo successo - Sportmediaset Sport Mediaset

Qualificazioni Euro 2024, Italia-Ucraina 2-1: decide una doppietta di Frattesi Sky Tg24

Prima vittoria per l'Italia di Luciano Spalletti: gli azzurri hanno battuto 2-1 l'Ucraina in una partita di qualificazione a Euro 2024. I gol nel primo tempo al 12' e 29' di Frattesi, al 41' di Yarmol ...Prima vittoria per l’Italia di Luciano Spalletti: gli azzurri hanno battuto 2-1 l’Ucraina in una partita di qualificazione a Euro 2024. I gol nel primo tempo al 12' e 29' di Frattesi, al 41' di ...In quanto vincitrice del gruppo 3 della Lega A dell’ultima Nations League, l’Italia ha già la certezza di un pass per gli spareggi in caso di mancata qualificazione a Euro 2024. Ai playoff accedono 12 ...