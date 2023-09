Esplodono le cisterne | il vino inonda le strade in un villaggio del Portogallo – Il video

(Di martedì 12 settembre 2023) A causa di un incidente gli abitanti di Sao Lourenco do Bairro ad Anadia insi sono ritrovati con lete dirosso. I produttori delsi sono scusati con la popolazione per l’incidente, che ha coinvolto due depositi diDOC. Il fatto è avvenuto domenica 10 settembre. I vigili del fuoco sono stati allertati della fuoriuscita di. Sono poi riusciti a convogliare il liquido e a direzionarlo verso un impianto di scarico di acque reflue. Non sono ancora chiari i motivi dell’esplosione. Leggi anche: Unda 2,50 euro ha vinto un concorso internazionale, così la giuria si è fatta ingannare da uno scherzo In Francia si produce troppo: il governo stanzia 200 milioni di euro per ...

