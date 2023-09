Emergenza rifiuti | il Sindaco di Latina | “Servizio ripartito | presto ripulita l’intera città”

(Di martedì 12 settembre 2023)– “E’ stato riattivato ildi raccolta deiindifferenziati depositati nei cassonetti stradali del centro. Già dalle 13 di lunedì, i mezzi dell’azienda speciale Abcsono potuti ripartire alla volta dell’impianto Rida Ambiente di Aprilia per conferire i primi carichi”. E’ quanto affermato dall’assessore comunale all’Ambiente Franco Addonizio, precisando che per tornare alla normalità deloccorrerà ancora qualche giorno. “Lo sblocco di oggi – ha dichiarato Addonizio – va ad aggiungersi alla soluzione già trovata nei giorni scorsi per il ‘secco’ proveniente dal ‘porta a porta’, regolarmente ritirato già questa mattina. L’amministrazione comunale, sin dalle prime ore dell’, scaturita dal fermo dell’impianto a causa di un ...

“A Roma emergenza rifiuti nelle periferie”, ecco come il quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung vede la Capi… Repubblica Roma

al recupero dei materiali e la gestione dei rifiuti e, non ultimo, per il ruolo che i siti di cava giocano per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per le azioni di contrasto alle emergenze idriche ...in una forbice compresa tra il 74% e l’80% del biennio particolare 2020/2021 dell’80% (con l’evento dimezzato a causa dell’emergenza Covid-19), i rifiuti raccolti quest’anno hanno superato nettamente ...