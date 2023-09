Elly Schlein come Bossi | fora de ball Alle europee sogna Bersani e punta al milione

La vocazione minoritaria è una scelta che seduce in forme diverse sia Salvini sia, destra e sinistra. Entrambi si rivolgono ai loro militanti e prediligono i toni radicali. Entrambi evitano le prudenze e le sfumature di chi vuole conquistare il consenso di una platea ...tiene duro sul salario minimo, non raccoglie le obiezioni fatte da Matteo... La segretaria demospite del Forum Ambrosetti tiene la barra dritta sul salario minimo, senza ..."Parliamo di temi". Frase magica per superare le bizze dell'ex campo largo e provare a coagulare l'opposizione spesso slabbrata e in ordine sparso contro Meloni.e Carlo Calenda si sono risentiti al telefono, ieri mattina. Dopo 48 ore di fuoco, sul fronte Pd - Azione, dato il trasloco di 30 dirigenti dem della Liguria al partito dell'ex ministro. ...

Sondaggio-Mentana, il M5s a un passo dal Pd: Elly Schlein avvertita Liberoquotidiano.it

Invita i dissidenti a uscire dal partito, mette l'uno contro l'altro, attira i mugugni di Zingaretti e Letta, si sposta su Articolo 1. Dopo la Ligura altri possibili esodi dalla Toscana. Il Pd ...La deputata dem a Genova dopo l’addio di trenta iscritti in direzione Azione. “I riformisti del Pd lavorino dal di dentro per il bene di tutti, e la piazza ...