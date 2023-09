Elisa Claps | a Potenza corteo e fiaccolata per ricordare la ragazza uccisa 30 anni fa

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 12 settembre 2023)si stringe intorno alla famiglia diperlail 12 settembre 1993 da Danilo Restivo (condannato in via definitiva a 30di reclusione e attualmente detenuto in Inghilterra per l'omicidio di un'altra donna, Heather Barnett). Il corpo della giovane fu poi ritrovato nella chiesa della Santissima Trinità il 17 marzo 2010. Oggi le bandiere dei palazzi del Comune disono state esposte a mezz'asta, e per decisione dell'arcivescovo metropolita di, monsignor Salvatore Ligorio, in tutte le messe della giornata si è pregato per. Nel pomeriggio al Polo bibliotecario del capoluogo lucano è stato poi presentato il libro di Mariagrazia Zaccagnino Sono io ...