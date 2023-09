Elisa Claps | 30 anni di misteri | depistaggi e verità incomplete

(Di martedì 12 settembre 2023) Ricorrono il 12 settembre i 30dall’omicidio di, l’adolescente di 16uccisa nel 1993 a Potenza dall’allora 21enne Danilo Restivo. La città ha ricordato la ragazza con un corteo a cui hanno partecipato i familiari, fra cui il fratello Gildo, assieme a centinaia di persone. Il corpo difu ritrovato nel sottotetto della canonica della chiesa della Santissima Trinità di Potenza 17dopo: il 17 marzo del 2010. Un periodo lunghissimo che è stato un calvario per mamma Filomena e per i fratelli di, i quali ancora oggi lottano nelle aule di giustizia per ottenere piena. Sia per ciò che riguarda l’omicidio che per quello che concerne i. E i...

Tren'anni fa la scomparsa dell'adolescente attirata nella basilica di Potenza da un giovane condannato poi come serial killer. I suoi resti furono ritrovati nel sottotetto della stessa chiesa. Anni di ...Trent'anni faaveva 16 anni quando scomparve nel nulla dopo essere entrata nella centralissima Chiesa della Trinità a Potenza, in una assolata mattina di domenica, alla vigilia della riapertura della ...Così all'Adnkronos Gildo, fratello di, l'adolescente uccisa il 12 settembre del 1993 a Potenza dall'allora ventunenne Danilo Restivo. Oggi ricorrono trent'anni dalla morte della giovane ...... riprende, che ha raccontato la vicenda in un podcast per Sky Italia e Sky Tg24 realizzato da Chora Media e curato da Pablo Trincia, dal titolo 'Dove nessuno guarda " Il caso'. ...

Elisa Claps, 30 anni fa l'omicidio: dalla scomparsa al ritrovamento del corpo. Ecco la storia Adnkronos

Elisa Claps, parla il fratello 30 anni dopo l'omicidio: Non ci accontentiamo di una verità parziale Fanpage.it

Caro Papa, 30 anni fa, a questa stessa ora, Elisa Claps era qui. Era una ragazzina di 16 anni che portava ai piedi i sandali ad occhio di bue. Quelli che portano i bambini. E un maglioncino bianco di ...Tren'anni fa la scomparsa dell'adolescente attirata nella basilica di Potenza da un giovane condannato poi come serial killer. I suoi resti furono ritrovati nel sottotetto della stessa chiesa. Anni di ...Dove nessuno guarda - Il caso di Elisa Claps è uno dei migliori podcast in circolazione e non è strano, vista la firma di Pablo Trincia ...